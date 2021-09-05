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«صحة الشرقية» تواصل جهودها المكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة

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«صحة الشرقية» تواصل جهودها المكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة «صحة الشرقية» تواصل جهودها المكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل وتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي اللقاح للمواطنين الراغبين في استخراجها، بمركز التطعيم الجديد بديوان عام مديرية الشئون الصحية، والذي تم بدء العمل به منذ ٢٥ يوم، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين علي المراكز المختلفة بالمحافظة.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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