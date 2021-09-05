٨٠% للصيدلة و70% للهندسة و٥٥% لإدارة الأعمال .. الجامعة اليابانية تعلن تنسيق القبول بها (تفاصيل)

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قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، أن الحد الادني للقبول بكليات الجامعة في العام الدراسى الجامعى الجديد 2021/ 2022، في برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي)، يتضمن ٨٠٪ وكلية الهندسة ٧٠٪ وبرنامج هندسة العمارة المستدامة ٧٠ ٪ وبرامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ٦٥٪ وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات ٥٥٪، موضحا انه يشترط اجتياز الطالب اختبارات القبول المؤهله لكل كلية.

وأضاف أن الجامعة لديها برنامج للمنح الدراسية لجذب الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمي، الاخلاقي، الرياضي، والتربوي، مشيرا إلى ان برنامج المنح يتضمن منح للتفوق الأكاديمي للطلاب المتفوقين دراسيا في مرحلة الثانوية العامة ويحسب بناءً على نسبة متساوية 50% من مجموع الطالب في الثانوية العامة دون الشهادات المناظرة ودرجات امتحان القبول بالجامعة وعلي ألا يقل هذا المتوسط عن 90%، مشيرا إلى منح التفوق الأكاديمي تتضمن ايضا منح التفوق للمحافظات، حيث يمنح اعلى طالبان في متوسط نسب مجموعى الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة، من كل محافظة من المحافظات المصرية منحة تفوق تساوي الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية)، بالأضافة إلى ذلك تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.

واوضح رئيس الجامعة ان الطلاب المتفوقين يتم منحهم نسب تخفيض على المصاريف الدراسية وفقا لمتوسط نسب مجموعى الطالب في الثانوية العامة ودرجات امتحان القبول بالجامعة، لافتا إلى أن هناك منح مخصصة لطلاب الجامعة من أبناء شهداء الجيش والشرطة حيث يحصلون على اعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة.