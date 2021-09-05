٨٠% للصيدلة و70% للهندسة و٥٥% لإدارة الأعمال .. الجامعة اليابانية تعلن تنسيق القبول بها (تفاصيل)

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قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، أن الحد الادني للقبول بكليات الجامعة في العام الدراسى الجامعى الجديد 2021/ 2022، في برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي)، يتضمن ٨٠٪ وكلية الهندسة ٧٠٪ وبرنامج هندسة العمارة المستدامة ٧٠ ٪ وبرامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ٦٥٪ وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات ٥٥٪، موضحا انه يشترط اجتياز الطالب اختبارات القبول المؤهله لكل كلية.
وأضاف أن الجامعة لديها برنامج للمنح الدراسية لجذب الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمي، الاخلاقي، الرياضي، والتربوي، مشيرا إلى ان برنامج المنح يتضمن منح للتفوق الأكاديمي للطلاب المتفوقين دراسيا في مرحلة الثانوية العامة ويحسب بناءً على نسبة متساوية 50% من مجموع الطالب في الثانوية العامة دون الشهادات المناظرة ودرجات امتحان القبول بالجامعة وعلي ألا يقل هذا المتوسط عن 90%، مشيرا إلى منح التفوق الأكاديمي تتضمن ايضا منح التفوق للمحافظات، حيث يمنح اعلى طالبان في متوسط نسب مجموعى الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة، من كل محافظة من المحافظات المصرية منحة تفوق تساوي الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية)، بالأضافة إلى ذلك تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.
واوضح رئيس الجامعة ان الطلاب المتفوقين يتم منحهم نسب تخفيض على المصاريف الدراسية وفقا لمتوسط نسب مجموعى الطالب في الثانوية العامة ودرجات امتحان القبول بالجامعة، لافتا إلى أن هناك منح مخصصة لطلاب الجامعة من أبناء شهداء الجيش والشرطة حيث يحصلون على اعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة.