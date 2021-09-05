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الزورا للتطوير العقاري تطلق المرحلة الثانية من

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الزورا للتطوير العقاري تطلق المرحلة الثانية من الزورا للتطوير العقاري تطلق المرحلة الثانية من

 

 أطلقت شركة الزورا للتطوير العقاري المرحلة الثانية من مشروع الفيرويز، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في عجمان، حيث تم إطلاق مبيعات 17  قطعة أرض سكنية إضافية مخصصة للمباني بواقع أرضي + 4 طوابق،  وأرضي حتى + 10 طوابق بتصاميم عصرية.

وقال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: "يتمتع الفيرويز بالعديد من المزايا المتميزة، والتي تتمثل في المقام الأول في المساحة المفتوحة الشاسعة التي توفر إطلالات خلابة على الحي وملعب الجولف الذي يضم 18 حفرة، والذي سيتم توفيره لسكان المباني السبعة عشر التي سيتم تشييدها على قطع الأراضي المعروضة للبيع في المرحلة الثانية".

ويحتل مشروع الفيرويز مساحة إجمالية قدرها كيلومتر مربع واحد موزعة على 196 قطعة أرض. تم بيع المرحلة الأولى بالكامل، بما في ذلك 176 قطعة أرض مقسمة بين تاون هاوس وفيلل وأراضي مباني ، مع 40 وحدة تضم فيلل فاخرة وتاون هاوس تم تطويرها من قبل الزورا في وقت سابق، وقد تم تسليمها إلى أصحابها في عام 2018. وفي الوقت نفسه، يستمر البناء في أغلبية قطع الأراضي المباعة للمستثمرين في المرحلة الأولى.

وسيتم الانتهاء من البنية التحتية في  مشروع الفيرويز لخدمة قطع أراضي المرحلتين الأولى والثانية بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لأعلى معايير الجودة والمعايير البيئية ومع مراعاة بروتوكولات السلامة المعمول بها في ضوء الوضع الحالي، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية، ومنتجع زويا الصحي وغيرها من الخدمات التي سيشهد اكتمالها مع نهاية العام الحالي.

ومع اكتمال المرحلة الثانية ، سيضم مشروع الفيرويز ما مجموعه 90 تاون هاوس و 71 فيلا و 33 مبنى يتميز بتصميم جمالي مذهل وهندسة معمارية مميزة تطل جميعها على ملعب الجولف و أشجار المنغروف مع وسائل الراحة المتميزة مثل ملعب الجولف، و نادي الجولف ومركز زويا الصحي والمركز الخدماتي و المدرسة المستقبلية.

وأضاف الدنا: "سنواصل تعزيز ميزات الزورا  المتميزة والصديقة للبيئة، مع التمسك بأعلى معايير الجودة في جميع الجوانب لتتناسب مع نمط حياة وتطلعات عملائنا. وللمضي قدمًا نأمل في دمج أحدث اتجاهات الاستدامة العالمية بالإضافة إلى تقديم الابتكارات لتقديم تجارب ممتازة في مشاريعنا من أجل الرضا النهائي لعملائنا".

إلى ذلك، تعتبر منطقة الزوراء أحد أهم الوجهات السياحية على مستوى دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة عجمان خصوصاً، وتعتبر منطقة جذب سياحية أساسية نظراً لمشاريع التطوير التي تشهد بناء منتجعات فخمة على شاطئ البحر، إلى جانب نادي بحري، وملعب جولف، وممشى، ومواقع تسوق، ومطاعم فاخرة، ومرسى وشقق سكنية على ضفاف الخور، وتضم المنطقة محمية الزوراء التي تعتبر إحدى أجمل المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وهي وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية، وتكثر فيها أشجار المانجروف التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات والحشائش المتنوعة نتيجة وفرة المياه. كما أن سواحلها تحتوي على مجموعات هائلة من الأسماك والشعب المرجانية.

 

 

 

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