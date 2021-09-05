"آركو": استهداف المنشآت المدنية بالمملكة تهديد للأمن العالمي

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مكابرة وتحدٍّ للمجتمع الدولي واستخفاف بالقوانين والأعراف الدولية

أكدت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، أن تكرار الاعتداء على المنشآت المدنية في المملكة وتعريض المدنيين للخطر؛ أمر يدعو إلى القلق، وفيه إصرار ومكابرة وتحد للمجتمع الدولي، واستخفاف بالقوانين والأعراف الدولية؛ وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لردع هذه التجاوزات.

وعبّر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن استنكار المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تكرار استهداف المنشآت المدنية والأحياء السكانية في المملكة، التي استهدفتها عدد من الطائرات المسيرة خلال اليومين الماضيين.

وقال: "إن ما تتعرض له المنشآت المدنية في المملكة، علاوة على كونه خرقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني؛ فإنه في الوقت ذاته تهديد للأمن العالمي؛ لا سيما أن عددًا من تلك الطائرات المسيرة موجهة إلى مناطق إمداد العالم بالنفط الذي هو عصب حياة اليوم".

وشدد على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بكل اقتدار، وأن ينتقل من عبارات الاستنكار والتنديد إلى اتخاذ إجراءات عملية صارمة لوقف تلك الاعتداءات؛ لا سيما وأن مؤسسات المجتمع الدولي (الأمم المتحدة ومجلس الأمن) والمؤسسات الدولية الحكومية الأخرى، تمتلك الأدوات الرادعة لتلك التجاوزات المتتالية على المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة.