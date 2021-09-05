«تطوع من تلقاء نفسه» ..الداخلية تنفي قيام مواطن باعمال السمسرة في السجل المدني

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» من مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بتنظيم المواطنين المترددين على أحد السجلات المدنية لإنهاء إجراءاتهم، وما تضمنه ذلك من الإدعاء بأن ذلك الشخص يقوم بممارسة الوساطة والسمسرة داخل السجل، مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه بالفيديو (مهندس معمارى حر، مقيم بالقاهرة ) وأنه كان متواجد داخل مقر السجل لإستخراج الأوراق لنجلته وأنه تطوع من تلقاء نفسه لتنظيم المواطنين داخل السجل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .