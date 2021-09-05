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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماع«فيس بوك» يتضمن تصرر أحد الأشخاص من مهندس الفحص الفنى بإدارة مرور بورسعيد.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن نشوب مشادة كلامية بين ناشر الفيديو وأحد الأشخاص إدعى أنه فنى فحص بإدارة مرور بورسعيد متضرراً منه لطلبه مبلغ مالى نظير إنهاء إجراءات الفحص الفنى للدراجة البخارية ملكه، وتعديه على الموظف بالسب»

وأضافت: «بالفحص تبين أنه تم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالشاكى بدائرة قسم شرطة العرب مثبت عليها (لوحات معدنية غير مؤمنة)، وبالعرض على النيابة قررت تسليم المركبة المضبوطة لمالكها عقب سداد الغرامة، وعقب سداد الغرامة تقدم المذكور إلى مكان التحفظ على المركبة لإستلامها عقب فحصها بمعرفة المهندس الفنى المختص، حيث نشبت مشادة كلامية بين المذكور وفنى الفحص بإدارة المرور بسبب إدعاء الأول طلب الثانى منه مبلغ مالى لإنهاء إجراءات الفحص الفنى لدراجته النارية، وبمواجهة فنى فحص إدارة المرور نفى صحة ما إدعاه مالك الدراجة النارية وعلل ذلك لرغبة المذكور في سرعة إنهاء الإجراءات دون تحرى الدقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»