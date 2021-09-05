جلسة مصارحة بين حسام البدري ومحمد صلاح.. تعرف على تفاصيلها

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عقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، جلسة خاصة مع نجم الفريق محمد صلاح، عقب انضمامه لمعسكر منتخب مصر في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وانضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر بعدما غاب عن المباراة الأولى أمام أنجولا، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف للاشيء، سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء.

ويخوض منتخب مصر، مساء اليوم الأحد مباراة صعبة أمام نظيره منتخب الجابون، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة عند التاسعة مساء اليوم الأحد، ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل مواصلة صدارة المجموعة.

ويعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة سحام البدري، بشكل كبير على محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى فى مباراة اليوم، لإحداث الفارق بعدما وضح تأثر المنتخب الوطني بغيابه عن المباراة الأولى أمام انجولا.

وخلال الجلسة أكد محمد صلاح على حرصه على التواجد دائماً مع منتخب مصر، والدفاع عن قميص بلده، ولكن الظروف الصعبة وتعليمات رابطة المحترفين الإنجليزية حرمته من التواجد في المباراة الأولى أمام أنجولا.

وكشف محمد صلاح عن أن الفريق قادر على تحقيق الفوز على أنجولا الليلة ومواصلة مشواره في صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، أكد حسام البدري لنجم فريق ليفربول، على ثقته الكبيرة في إمكانياته، وإنه يعول عليه الكثير من أجل قيادة زملائه في هذه المرحلة الصعبة من مشوار التصفيات من أجل تصدر المجموعة ومواصلة المشوار نحو التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات وتحقيق حلم الجماهير بالوصول لنهائيات كأس العالم 2022.