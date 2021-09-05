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حسام البدري: 3 أشياء وراء خطورة منتخب الجابون

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حسام البدري: 3 أشياء وراء خطورة منتخب الجابون حسام البدري: 3 أشياء وراء خطورة منتخب الجابون

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يخوض منتخب مصر، بقيادة حسام البدري، مساء اليوم الأحد مباراة صعبة أمام نظيره منتخب الجابون، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

وتقام المباراة عند التاسعة مساء اليوم الأحد، في العاصمة الجابونية ليبرفيل، ويسعى منتخب لتحقيق الفوز من أجل مواصلة صدارة المجموعة.

ونجح منتخب مصر في الفوز في الجولة الأولى على نظيره الأنجولي بهدف للاشيء من ركلة جزاء سجلها محمد مجدي قفشة، حاصدا أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

وعقد حسام البدري جلسة مع لاعبيه في فندق الإقامة عقب مران أمس السبت حدد خلالها سر خطورة المنتخب الجابوني، وأهم العناصر في صفوفه.

وقال حسام البدري أن منتخب الجابون يمتلك عدداً من العناصر المميزة في مختلف الخطوط وخاصة الخط الأمامي بوجود الخطير بيير إيميريك أوباميانج، نجم منتخب الجابون.

وأضاف البدري: الأمر الثاني الذي يميز منتخب الجابون هو القوة البدنية الكبيرة لمعظم لاعبيه وهو ما يجعل المواجهات الهوائية والالتحامات تصب في صالحهم.

أما ثالث الأمور المميزة للمنتخب الجابوتي فتتمثل في اعتماد لاعبيه على سرعة نقل الهجمة والسرعات الكبيرة التي يتميزون بها في الانطلاقات.

المصرى اليوم

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