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البرازيل والأرجنتين في مواجهة نارية الأحد 5 – 9 -2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر الآن 5 - 9 -2021 اضغط هنا

ويذاع اللقاء على شبكة بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لمباريات تصفيات كأس العالم، حيث خصصت الشبكة القطرية قناتي beIN Sports Connect

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سيكون ملعب (أرينا كورينثيانز) في ساو باولو مسرحا للمواجهة المرتقبة بين الغريمين التقليديين البرازيل والأرجنتين الأحد 5- 9 -2021، ولكن هذه المرة بنكهة مونديالية في قمة الجولة السادسة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، وذلك بعد أشهر قليلة من الـ«سوبر كلاسيكو» الذي احتضنه ملعب (ماراكانا) في يوليو الماضي على لقب كوبا أمريكا.

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ورغم أن المواجهة الأخيرة بينهما على لقب زعيم القارة اللاتينية، والتي انتهت بتفوق «الألبيسيليستي» بهدف نظيف باتت جزءا من الماضي، إلا أن لاعبي «السيليساو» سيدخلونها لضرب أكثر من عصفور بحجر، أبرزها رد الاعتبار وعدم السقوط مجددا في عقر دارهم على يد الغريم الأزلي، فضلا عن أن الفوز بها سيعني التأهل «إكلينيكيا» للمونديال بعد النجاح المبهر وحصد العلامة الكاملة في الجولات السبع السابقة.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الثلاثية من التصفيات خلال سبتمبر الجاري، والتي كان من المفترض أن تُلعب في فبراير/شباط الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب تردي الوضع الخاص بجائحة كورونا في القارة اللاتينية.

وسيدخل كبيرا القارة مباراة الأحد بمعنويات مرتفعة، بعد فوز «السيليساو» بهدف نظيف خارج قواعده أمام تشيلي، مقابل انتصار خارجي أيضا لـ«راقصي التانجو» (1-3) على فنزويلا.

وفي حالة تحقيق انتصار في قمة الأحد، ونفس الأمر أمام بيرو بعدها بأيام في الجولة الثامنة، سيقطع «الكناري» تذكرة المرور «حسابيا» إلى قطر، ليكون المنتخب الأول الذي يؤكد هذا الأمر. وخلال المؤتمر الصحفي التحضيري للقاء، لم يكشف المدير الفني للبرازيل تيتي عن أوراقه، وهو موقف غير مألوف من المدرب الذي اعتاد الكشف عن أوراقه خلال المؤتمرات الصحفية قبل المباريات.