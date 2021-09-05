ليقدمها قربانا للجن لاستخراج الآثار .. سائق «توك توك» يقتل نجلة شقيقه المعاقة بسوهاج

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كشفت اليوم أجهزة الأمن بسوهاج، بالتنسيق مع الأمن العام، غموض اختفاء طفلة معاقة ذهنيا وحركيا «10 سنوات» بدائرة مركز أخميم، حيث تبين قيام عم الطفلة باختطافها بمعاونة زوجته تنفيذا لطلب أحد الدجالين من أجل ذبحها وتقديمها قربانا للجن لاستخراج الآثار من منطقة أثرية بدائرة المركز، وعند بحث الشرطة والأهالى عن الطفلة خاف المتهم من إفتضاح أمره فخنقها حتى فارقت الحياة، ووضعها في جوال، ودفنها في حوش ماشيه ملحق بمنزله.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ من سيدة تدعى أرزاق «39 سنة»، وتقيم بنجع الشيخ إسماعيل التابع لقرية «الصوامعة شرق» بدائرة المركز، بخروجها من المنزل لشراء بعض متطلباتها، وعقب عودتها اكتشفت اختفاء نجلتها شيماء «10 سنوات- معاقة ذهنياً وحركياً»، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث موسع بقيادة وإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتم وضع خطة محكمة لكشف غموض الواقعة بالتنسيق مع فرع الأمن العام.

وتبين من التحريات، أن وراء واقعة الإختطاف عم الطفلة أحمد. ح «38 سنة- سائق توك توك»، وزوجته نورا «27 سنة»، وأن المتهمة الثانية اختطفت الطفلة عند علمها بوجودها بمفردها في المنزل وخروج والدتها لشراء بعض متطلباتها، وسلمتها لزوجها بناء على طلبه من أجل تسليمها لأحد الدجالين الذي أوهمه بوجود آثار في منطقة بالقرية وحاجته إلى طفلة صغيرة لذبحها وتقديمها قربانا للجن لاستخراج الآثار، وأنهما تخلصا من الطفلة خشية افتضاح أمرهما وقبل تنفيذ طلب الدجال بذبح الطفلة.

وفور استئذان النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة أخميم، بقيادة الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم وزوجته، حيث اعترفا أمام اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بارتكابهما الواقعة.

وقال المتهم عقب القبض عليه بأنه عقب الإبلاغ عن اختفاء الطفلة، وقيام الأهالى ورجال الشرطة بالبحث عنها، خاف وزوجته من إفتضاح أمرهما، فقام بخنق الطفلة بايشارب ووضعها في شيكارة بلاستيك بعد أن لف الشيكارة بملابس قديمة، وربطها بحبل ودفنها في حفرة ملحقة بحوش المواشى التابع لمنزله، وغطاها بالرمال، وأرشد المتهم وزوجته عن مكان دفن الجثة، وجرى العثور عليها مدفونة في حفرة مغطاه بالرمال في حوش المنزل، وملفوف حول رقبتها إيشارب أبيض.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى، وتحرير محضر بتفاصيل الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، بإشراف المستشار وائل محمد على حسن المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج.