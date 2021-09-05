أخبار عاجلة

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علي جمعة: صندوق «تحيا » قدَّم نموذجًا للتعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني

Print
علي جمعة: صندوق «تحيا مصر» قدَّم نموذجًا للتعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني علي جمعة: صندوق «تحيا » قدَّم نموذجًا للتعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة « الخير»، أن صندوق «تحيا مصر» قدم نموذجًا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبمعاونة الإعلام، واستطاع أن يحصد أرقامًا قياسية عالمية، من خلال تقديم 480 شاحنة مساعدات بالتعاون مع 22 مؤسسة خلال العام الماضي.

وقال «جمعة» في كلمته، الأحد، خلال احتفالية «أبواب الخير» بحضور الرئيس عبدالفتاح : «إنه انطلاقا من دور صندوق تحيا مصر التنموي والرائد في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجا، ومشاركته الفعالة في تحسين دور الحياة في هذه المناطق وتكاملها مع جهود الأمم المتحدة ووكلائها وبرامجها المختلفة، لتحسين حياة الناس، ينظم الصندوق فعالية كبرى بعنوان (أبواب الخير)».

وأضاف أن استراتيجية الدولة من أجل التنمية تتكامل مع الرؤية العالمية للقضاء على الفقر وتحسين جودة حياة قاطني المناطق الأكثر احتياجا من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وقال الدكتور على جمعة: «إن الصندوق استطاع أيضًا في أصعب وأدق الأوقات التي يمر بها العالم في ظل مشكلات صحية واجتماعية، الوصول بهذا العدد الكبير من المساعدات إلى الناس».

وأشاد «جمعة» بأداء صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الوزيرة نيفين القباج بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات ومع مؤسسات المجتمع المدني البالغ عددها 18 مؤسسة، لتقديم المساعدات لمستحقيها.

واختتم كلمته قائلا «فخامة الرئيس السيسي جزاك الله خيرًا، وجعل كل هذه الأعمال في ميزان حسناتك وحسنات القائمين عليها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة