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أكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، أن صندوق «تحيا مصر» قدم نموذجًا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبمعاونة الإعلام، واستطاع أن يحصد أرقامًا قياسية عالمية، من خلال تقديم 480 شاحنة مساعدات بالتعاون مع 22 مؤسسة خلال العام الماضي.

وقال «جمعة» في كلمته، الأحد، خلال احتفالية «أبواب الخير» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إنه انطلاقا من دور صندوق تحيا مصر التنموي والرائد في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجا، ومشاركته الفعالة في تحسين دور الحياة في هذه المناطق وتكاملها مع جهود الأمم المتحدة ووكلائها وبرامجها المختلفة، لتحسين حياة الناس، ينظم الصندوق فعالية كبرى بعنوان (أبواب الخير)».

وأضاف أن استراتيجية الدولة من أجل التنمية تتكامل مع الرؤية العالمية للقضاء على الفقر وتحسين جودة حياة قاطني المناطق الأكثر احتياجا من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وقال الدكتور على جمعة: «إن الصندوق استطاع أيضًا في أصعب وأدق الأوقات التي يمر بها العالم في ظل مشكلات صحية واجتماعية، الوصول بهذا العدد الكبير من المساعدات إلى الناس».

وأشاد «جمعة» بأداء صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الوزيرة نيفين القباج بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات ومع مؤسسات المجتمع المدني البالغ عددها 18 مؤسسة، لتقديم المساعدات لمستحقيها.

واختتم كلمته قائلا «فخامة الرئيس السيسي جزاك الله خيرًا، وجعل كل هذه الأعمال في ميزان حسناتك وحسنات القائمين عليها».