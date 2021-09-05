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ليلة أندلسية ببيت السناري مساء اليوم

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ليلة أندلسية ببيت السناري مساء اليوم ليلة أندلسية ببيت السناري مساء اليوم

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تنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحييه الفنانة الشيماء سيف، اليوم الأحد، حيث يستضيف بيت السنارى ليلة اندلسية بحي السيدة زينب.

تتضمن الحفل مختارات من الموشحات الأندلسية، وكذلك بعض الأغاني التراثية التي تجسِّد الاختلاط المباشر بين العرب والإسبان، بالإضافة إلى نماذج من أغاني الليدر والميلودي الفرنسي والإسباني.

يأتي الحفل في ظل الاهتمام بإحياء التراث العربي، وكذلك الحفاظ على التراث والموروث الحضاري الذي يرتبط ارتباطاً قوياً بالهوية، بالإضافة إلى توضيح عملية الازدواج اللغوي الذي حدث بين العربية والإسبانية.

يذكر أن الفنانة الشيماء سيف الدين؛ تقيم حاليا في إسبانيا، وهي حاصلة على دبلوم الغناء من معهد الكونسرفاتوار، كما أنها حاصلة على شهادة البكالوريوس تخصص غناء بتقدير امتياز من المركز التعليمي لدار الأوبرا المصرية، وقد غنت بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني بدار الأوبرا المصرية، كما شاركت في حفلات افتتاح مكتبة الإسكندرية، وشاركت أيضًا في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الدورة الأولى عام 2005.

عملت الشيماء كمدرب في مراكز تنمية المواهب بالقاهرة والاسكندرية، وقدمت العديد من ورش العمل لتعليم الغناء العربي وإحياء تراث الغناء العربي بالتعاون مع بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية.

المصرى اليوم

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