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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم خلال السنوات الماضية فيما يخص صندوق تحيا مصر، وتابع الرئيس خلال كلمته في احتفالية أبواب الخير: «بقوله يا رب ديم وزيد وأكرم وانصر واستر بلدنا والبلاد كلها، في مصر والعالم كله».

واكمل الرئيس حديثه قائلاً: «أن الدولة تعمل على التنسيق التام بين أجهزتها المختلفة وبين منظمات المجتمع المدني وذلك من أجل تنظيم العمل الخيري في مصر»، وتابع: «نحن في حاجة لزيادة موارد صندوق تحيا مصر لتحقيق المزيد من الخدمات للمواطن في جميع أنحاء الجمهورية».

وكشف السيسي على حرص الدولة على تطعيم كافة العاملين في المنظومة التعليمية، بلقاح كورونا، وقال: «بحرص على تكرار دعاء للهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».