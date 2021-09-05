«الداخلية» في بيان جديد: المتهم تعدي على بناته الثلاث بقصد تأديبهم

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أصدرت وزارة الداخلية بيان جديد عن واقعة تعذيب 3 بنات عن طريق والدهم بالاسماعيلية.

كشفت الوزارة في بيان اليوم الاحد، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإجراء حوار مع طفلتين مضمونه قيام والدهما بتقييدهما بالسلاسل الحديدية وتعذيبهما

قالت الداخلية: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإجراء حوار مع طفلتين ومضمونه قيام والدهما بتقييدهما بالسلاسل الحديدية وتعذيبهما، وتمكنهما من الهرب من المنزل واللجوء لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية».

وأضافت: «بالفحص تبين قيام والدهما (تاجر، مقيم بدائرة مركز الإسماعيلية «من ذوى الإحتياجات الخاصة») بتقييد بناته الثلاث والتعدى عليهن بالضرب.. وقد تمكنت إثنتين منهن من الهرب عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم تحرير نجلته الثالثة.. بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بهدف تأديبهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية«.