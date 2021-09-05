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تحت شعار لا بديل عن الفوز، يخوض منتخب مصر مساء اليوم الأحد مباراة صعبة أمام نظيره منتخب الجابون، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ونجح منتخب مصر في الفوز في الجولة الأولى على نظيره المنتخب الأنجولي بهدف للاشيء من ركلة جزاء سجلها محمد مجدي أفشة، ليحصد 3 نقاط مهمة وضعته في قمة جدول المجموعة مع منتخب ليبيا ولكل منتخب 3 نقاط.

وشهد مران المنتخب جدية كبيرة أمس السبت وحرض خلاله حسام البدري المدير الفني للفريق على منح اللاعبين عدد من التعليمات من أجل تحقيق الفوز.

ويمكن تلخيص تعليمات الجهاز الفني في 5 نقاط رئيسية: