5 أندية تطارد نجم الأهلي المطرود من جنة موسيماني

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تسعى عدد من أندية الدوري المصري الممتاز للحصول على توقيع لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ناصر ماهر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وخرج ناصر ماهر، من خطط موسيماني مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأبلغ المدير الفني للأهلي لجنة التخطيط للكرة بعدم حاجته لجهود اللاعب، حيث لديه أكثر من عنصر في مركزه ولن يحصل على فرصة كبيرة مع الفريق.

ووفقاً لمصادرنا الخاصة فهناك خمسة أندية تسعى للحصول على توقيع اللاعب في الفترة المقبلة، وعلى رأسها بيراميدز، ولكن الصفقة تواجه مشكلات كثيرة داخل القلعة الحمراء، وهناك عدم رغبة في اتمامها.

كمال يملك ناصر ماهر عرضاً من الوافد الجديد فيوتشر (كوكاكولا سابقا) حيث يرغب في الحصول على تدعيم قائمته به في الموسم الجديد.

ويملك وكيل أعمال اللاعب كذلك عروض من قطبي الكرة في الأسكندرية سموحة والاتحاد السكندري، خاصة مع تجربة اللاعب المميزة من قبل مع فريق الموج الأزرق.

وتقدم كذلك نادي البنك الأهلي بعرض للنادي الأهلي من أجل الحصول على توقيع اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.