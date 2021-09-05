ميدو: البدري سيجري تغييرات على تشكيل الفراعنة أمام الجابون

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كشف أحمد حسام ميدو، عن تغييرات في تشكيل المنتخب الوطني أمام الجابون في المباراة المقرر لها اليوم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي الذي يقدمه على إذاعة الشباب والرياضة: «حسام البدري يدرس اللعب بثلاثي في خط الوسط للسيطرة والاستحواذ على المباراة منذ البداية، واعتقد أن وجود محمد صلاح في خط الهجوم يمنح اللاعبين دفعة قوية نحو تقديم أداء مميز».

وأضاف: «المنتخب الوطني يشهد عدة غيابات على رأسهم أكرم توفيق ورمضان صبحي، ولكن عاد إلينا مصطفي محمد ومحمد صلاح».

وأشار ميدو إلى أن محمد عبدالمنصف، حارس مرمي فريق وادي دجلة، اقترب من الانضمام إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميدو: «كان هناك أمس اتصالات بين على ابو جريشة ومحمد عبدالمنصف من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد وسوف يوقع على عقود انضمامه للدراويش خلال الساعات القليلة المقبلة».

وأضاف: «عبدالمنصف كان أول طلبات إيهاب جلال خاصة أنه يستطيع اللعب بقدمه بشكل جيد للغاية وهذا الامر يحتاجه المدربين في كرة القدم الحديثة».