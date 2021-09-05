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مواصلة امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية واحترازية وبدون شكوى

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مواصلة امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية واحترازية وبدون شكوى مواصلة امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية واحترازية وبدون شكوى

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واصل اليوم طلاب الثانوية الأزهرية بشمال سيناء امتحانات الدور الثانى فى هدوء وبدون شكوى ، وذلك وسط اجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة .

وأكد محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية على انتظام الامتحانات فى مختلف اللجان على مستوى المحافظة ، ويؤديها 289 طالبا وطالبة ( 209 طلاب بالقسم الأدبى ، و 80 طالبا وطالبة بالقسم العلمى ) .

وأضاف أن امتحانات اليوم يؤديها طلاب القسم العلمى فى مادتى الكيمياء لمدة 3 ساعات والبلاغة لمدة ساعتين .. كما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادتى : الجغرافيا لمدة 3 ساعات والانشاء لمدة ساعتين .

وأعلن أن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أية شكوى تتعلق بالامتحان أو وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين أبنائنا الطلاب أو أعضاء اللجان ، وأن جميع اللجان ومراكز الأسئلة مؤمنة بشكل كامل من قبل قوات الأمن .

المصرى اليوم

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