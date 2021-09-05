أخبار عاجلة

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 42 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة باسنا جنوب الأقصر

Print
رفع 42 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة باسنا جنوب الأقصر رفع 42 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة باسنا جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة صباح اليوم استهدفت شوارع المدينة، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 35 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل شارع الرحمة والشيخ سعد ومنطقة التأمينات.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحى حافظ مدير قسم النظافة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الدير برفع 7 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بالطريق السريع اسوان وبجوار العمارات السكنية وبمدخل قرية الدير والحميدات.

وفي السياق ذاته، قام قسم الزراعة بقص وتقليم الأشجار على الطريق السريع مصر أسوان وبمحيط منطقة كمين اسنا.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم ورفع كفاءة الشوارع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة