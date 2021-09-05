رفع 42 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة باسنا جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة صباح اليوم استهدفت شوارع المدينة، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 35 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل شارع الرحمة والشيخ سعد ومنطقة التأمينات.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحى حافظ مدير قسم النظافة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الدير برفع 7 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بالطريق السريع مصر اسوان وبجوار العمارات السكنية وبمدخل قرية الدير والحميدات.

وفي السياق ذاته، قام قسم الزراعة بقص وتقليم الأشجار على الطريق السريع مصر أسوان وبمحيط منطقة كمين اسنا.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم ورفع كفاءة الشوارع.