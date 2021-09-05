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جلسة مباحثات ثنائية بين ونظيره القبرصي بقصر الاتحادية

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جلسة مباحثات ثنائية بين السيسي ونظيره القبرصي بقصر الاتحادية جلسة مباحثات ثنائية بين ونظيره القبرصي بقصر الاتحادية

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استقبل الرئيس عبدالفتاح والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

وتعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية اليوم، السبت، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان اللجنة العليا الحكومية والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والامن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.

كما اوضح المتحدث الرسمي ان اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

المصرى اليوم

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