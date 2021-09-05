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التحول الرقمي ورشة عمل بجامعة حلوان

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التحول الرقمي ورشة عمل بجامعة حلوان التحول الرقمي ورشة عمل بجامعة حلوان

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نظمت جامعة حلوان دورة تدريبية أون لاين عن التحول الرقمي عبر برنامج زووم، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وكذا خطة وزارة التعليم العالى في هذا الشأن واستراتيجية جامعة حلوان لتحقيق هذا الهدف استكملت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة حلوان سلسلة الدورات التدريبية، وحرصاً من جامعة حلوان على تدريب العاملين على هذه المنظومة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان.

حاضر في الدورة التدريبية الاستاذة الدكتورة منال محمود خيرى أستاذ مناهج واستراتيجيات العلوم الاقتصادية بكلية التربية جامعة حلوان.

أكد الدكتور ماجد نجم حرص جامعة حلوان واهتمامها البالغ بإتاحة الفرص لكل منتسبي الجامعة للتدريب وتأهيلهم بما يتواكب مع اتجاهات الدولة، واستراتيجية الجامعة نحو التحول الرقمي، لذا تنظم إدارة التنظيم والإدارة بالجامعة سلسلة من الدورات التدريبية في المجالات التي تسهم في زيادة الإنتاجية في العمل، وإنجاز الأعمال بأفضل الطرق الممكنة،وتحقيق رضا العملاء ووالارتقاءبالخدمات والمساهمة في إحراز تقدما ملموساً يدفع بالمتدربين إلى تطوير المنظومة ونشر ثقافتها بين اقرانهم بما يحقق الأهداف المنشودة من أجل أن تتحول الجامعة إلى جامعة رقمية ذكية.

تضمنت الدورة التدريبية تعريف التحول الرقمى بأنه عملية مستمرة تقوم بها المنشأت للتكيف مع متطلبات عملائها ومنسوبيها المتغيرة عبر الاستفادة من القدرات الرقمية وصولا إلى نماذج عمل جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية، منتجات جديدة لتحسين الأداء التنظيمي، خدمات جديدة لتحسين تجربة العملاء.
كما ناقشت فوائد التحول الرقمي وتتمثل في زيادة الإنتاجية، زيادة العائد من الأستثمار، زيادة رضا المستفيدين، تحسين المنتجات والخدمات، القدرة على مواكبة متغيرات الأعمال عبر إطلاق خدمات جديدة بسرعة ومرونة، زيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء، وكذلك العديد من الفوائد البيئية والاجتماعية الأخرى التي ستظهر بعد التطبيق الصحيح للتحول الرقمي

وأيضا من فوائد التحول الرقمي في الجامعة زيادة وقت التفكير في التطوير، تحديث وتطوير نماذج العمل، تقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة، تحقيق رضا الجمهور والعملاء، تحسين الجودة وتطوير الأداء، زيادة الأنتاجية ورفع كفاءة المنتجات، زيادة الابتكار، التركيز على العملاء.
كما تناولت الفرق بين التحول الرقمي والترقيم والرقمنة حيث أن الترقيم هو عملية تحويل الملفات والوثائق إلى معلومات رقمية، أما الرقمنة فهي تحويل الإجراءات والانشطة من أنشطة واقعية إلى أنشطة رقمية، أما التحول الرقمى يشمل كافة جوانب الأعمال.
كذلك تعريف التعليم الرقمي وأهميته ومميزاته حيث أن التعليم بواسطة التكنولوجيا الرقمية تلعب دور مساعد في عملية التعليم ويمكن استخدامها كأداة أو وسيلة للتعليم ويستخدمها الطالب أثناء تعلمه وممارسته الفعلية لأنشطته، وايضا شرح تحديات التحول الرقمى وسبل مواجهتها.

وقد أشرف على الدورة التدريبية الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، والأستاذة مها عبدالرحيم يونس أمين الجامعة المساعد، والأستاذ عبدالقادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، والأستاذة رانيا عبدالوهاب مدير إدارة التدريب، وقد قام بتنسيق فعاليات الدورة التدريبية الأستاذة مى ممدوح مسؤول التدريب عن بعد ( اون لاين ) بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

المصرى اليوم

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