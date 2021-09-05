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حملات نظافة وتجميل لرفع المخلفات وغسيل الطرق بمدينة الأقصر

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حملات نظافة وتجميل لرفع المخلفات وغسيل الطرق بمدينة الأقصر حملات نظافة وتجميل لرفع المخلفات وغسيل الطرق بمدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية بنطاق أحياء مدينة الأقصر حتى تظهر بالشكل الحضارى اللائق .

وأوضح حمادة عبدالمجيد عباس رئيس حي وسط، أنه تم تنفيذ حملة نظافة شاملة بقيادة عمر فتحي نائب رئيس الحي، ومحمد راشد مسؤول النظافة بالوردية المسائية، وطلعت احمد قاسم ومحمد عبدالحميد مشرفي قطاع النظافة بالحي.

استهدفت منطقة المساكن الشعبية بجميع الحواري والمداخل وشارع أنس الوجود.

وأسفرت الحملة عن رفع 7 طن مخلفات قمامة وأتربة ومخلفات.

المصرى اليوم

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