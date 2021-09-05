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تمهيد وتسوية الطريق الرئيسي في الزينية بحرى شمال الأقصر

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تمهيد وتسوية الطريق الرئيسي في الزينية بحرى شمال الأقصر تمهيد وتسوية الطريق الرئيسي في الزينية بحرى شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور ومتابعة سير اعمال الطرق بمحتلف مدن المحافظة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات.

اعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية وإشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية عن العمل في تمهيد وتسوية الطرق بمختلف مناطق المركز.

واضاف قيام الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بتمهيد الطريق الرئيسي لقرية الزينية بحرى بدءاً من مركز شباب الزينية بحرى وحتى مدخل قرية الصعايدة. وذلك بحضور يوسف احمد رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وغالية احمد حسن سكرتير قرية الزينية بحرى.

المصرى اليوم

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