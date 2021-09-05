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جابر: أداء الوطني سيرتفع تدريجيا مع وجود صلاح.. وعمر جاهز لمباراة الجابون

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جابر: أداء المنتخب الوطني سيرتفع تدريجيا مع وجود صلاح.. وعمر جاهز لمباراة الجابون جابر: أداء الوطني سيرتفع تدريجيا مع وجود صلاح.. وعمر جاهز لمباراة الجابون

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أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب للشباب، أن عمر جابر، نجم الوطني، بدأ يتحسن بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في معسكر الفراعنة قبل مباراة أنجولا.

وقال جابر في تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة: «عُمر خاض التدريبات مع المنتخب الوطني منذ يوم الخميس الماضي وخضع لعدة مسحات جاءت جميعها سلبية، واصبح جاهز لخوض مباراة الجابون اليوم».

وعن المنتخب الوطني: «من الطبيعي أن يكون أداء منتخب مصر هكذا أمام أنجولا وذلك بسبب عدم التجانس بين اللاعبين واعتقد ان الاداء سيرتفع تدريجيا».

وتابع: «منتخب ليبيا قوى للغاية ويضم عدة عناصر مميزين، ومنتخب مصر يحتاج إلى معسكر قبل مباراتي المنتخب الليبي لكى نستطيع حسم الأمر مبكرا ونحصل على بطاقة التأهل».

وأضاف: «اعتقد أن اداء منتخب مصر خلال مباراة اليوم سيكون مختلف خاصة مع وجود محمد صلاح الذي يمنح ثقة وقوة للاعبين».

وأشار إلى أن الاستقرار مهم للغاية لفريق الإسماعيلي خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي ظهر به الفريق تحت قيادة إيهاب جلال.

وقال جابر: «مع قدوم إيهاب جلال بدأ الإسماعيلي يحقق نتائج إيجابية إلى جانب تقديم أداء جيد، ومن الأمور الهامة في الاندية هو الاستقرار الفنى ومن الطبيعي أن يستمر مع الدراويش خلال الموسم الماضي والتعلم من الأخطاء الماضية».

وأضاف: «أتمنى من اللجنة الفنية للإسماعيلي بقيادة على أبوجريشة وعماد سليمان أن يفعلوا كل شييء من أجل استمرار إيهاب جلال في الموسم المقبل، وهناك محاولات مع اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم».

المصرى اليوم

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