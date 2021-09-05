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ميدو: مباراة أمام الجابون عنق زجاجة.. وسلبية النتيجة تضعنا في حسابات معقدة

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ميدو: مباراة مصر أمام الجابون عنق زجاجة.. وسلبية النتيجة تضعنا في حسابات معقدة ميدو: مباراة أمام الجابون عنق زجاجة.. وسلبية النتيجة تضعنا في حسابات معقدة

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أكد أحمد حسام ميدو، أن مباراة الوطني أمام الجابون بمثابة عنق الزجاجة في مشوار الفراعنة خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي الذي يقدمه على إذاعة الشباب والرياضة: «مباراة اليوم هي عنق زجاجة لمنتخب واذا نجحنا في تحقيق الفوز سيكون دافع كبير على حجز بطاقة التأهل من هذه المجموعة مبكرا، وباذن الله ننتأهل لمونديال قطر 2022».

وأضاف: «الجابون سوف يستعيد لاعبين محترفين أمام منتخب مصر وعلى رأسهم اوباميانج، والفراعنة عاد إليهم النجم الكبير مح صلاح الهداف العالمي».

وتابع: «من المهم اليوم أن يفوز المنتخب الوطني أمام الجابون أو على الأقل الخروج بالتعادل وعدم الخسارة، وهذه المجموعة صعبة للغاية وليست سهلة، ومنتخب الجابون لديه سرعات ومحترفين يلعبون في اعلى مستوى».

وأضاف: «يجب أن يتطور مستوي لاعبى منتخب مصر عن مباراة أنجولا، واتوقع ارتفاع المستوي بعد الانتقادات العنيفة خلال اللقاء الماضي، وجود محمد صلاح يمنح اللاعبين دفعة معنوية عالية».

المصرى اليوم

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