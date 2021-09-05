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ضبط صاحب مشروع جمعيتي لتصرفه في 2433 كيلوجرام سكر تمويني بالأقصر

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ضبط صاحب مشروع جمعيتي لتصرفه في 2433 كيلوجرام سكر تمويني بالأقصر ضبط صاحب مشروع جمعيتي لتصرفه في 2433 كيلوجرام سكر تمويني بالأقصر

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نفذت مديرية بمحافظة الأقصر، بفيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، حملة تموينية بمركز البياضية، حيث تم التفتيش على مشروع جمعيتى لصرف المقرارات التموينية ومعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية والتأكد من حسن سير العمل بداخلها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مشروع جمعيتى لتصرفه في عدد 2433 كيلوجرام سكر تموينى معبأ بغرض التربح الغير مشروع منه، كما تم ضبط صاحب مشروع جمعيتى لتصرفه في عدد 939 كيلوجرام سكر تموينى معبأ بغرض التربح الغير مشروع منه.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 2 محضر عدم احتفاظ بسجل الزيارات الخاص بمشروع جمعيتى، وعدد 3 محاضر غلق مشروع جمعيتى اثناء مواعيد العمل الرسمية.

تم قيد المحاضر القضائية بمركز شرطة الاقصر لعرضها على النيابة العامة المختصة.

المصرى اليوم

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