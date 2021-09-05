اليوم.. الفصل في التحفظ على أموال «مستريح البيتكوين» وأسرته

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تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين بعد النصب عليهم.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن عدد المتهمين في القضية 10 بينهم 4 هاربين، وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتين غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالاً من المواطنين بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، إضافة لمبلغ 1650 دولارًا أمريكيًا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين الوهميتين، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية «البتكوين» والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية.