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تعرف على تشكيل منتخب أمام الجابون.. تغييرات بالجملة

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تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام الجابون.. تغييرات بالجملة تعرف على تشكيل منتخب أمام الجابون.. تغييرات بالجملة

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يستعد منتخب مصر مساء اليوم الأحد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب أنجولا ضمن الجولة الثانية من مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

ويتصدر المصري صدارة المجموعة مع نظيره المنتخب الليبي الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره الجابون بنتيجة 2-1، ولكن المنتخب الليبي يتفوق بفارق الأهداف.

وكان منتخب قد نجح في الفوز في الجولة الأولى على نظيره المنتخب الأنجولي بهدف للاشيء من ركلة جزاء سجلها محمد مجدي قفشة.

وينتظر أن يجري حسام البدري عدداً من التغييرات على تشكيلة منتخب مصر في مباراة الليلة بسبب الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي المنتخب، فضلاً عن انضمام عناصر مهمة مثل نجم الفراعنة محمد صلاح، بعدما غاب عن المباراة الأولى.

وينتظر أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي وأحمد توفيق.

في خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد صلاح، محمد شريف وأحمد سيد «زيزو».

المصرى اليوم

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