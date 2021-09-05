أخبار عاجلة

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعليم القنفذة يعلن انطلاق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات

Print
الزاحمي: جاءت للرفع من مستويات المنافسة عالميًّا.. جاهزون لتحقيق الأهداف

تعليم القنفذة يعلن انطلاق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات

تنطلق مدارس تعليم القنفذة بنين وبنات، اليوم الأحد في تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات وسط همة عالية وعودة حضورية ناجحة في أسبوعها الأول.

هذا وستكون المقررات الدراسية المستهدفة للاختبار هي المواد الأساسية: (الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية) وفق الجداول الزمنية المقررة.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي بمناسبة هذه الانطلاقة المباركة لـ"سبق": "خطوات مميزة تتخذها وزارة التعليم للرفع من مستوى التنافسية نحو العالمية، وجاءت هذه الاختبارات لتلامس ما يجيده أبناؤنا وبناتنا من مهارات تحتاج إلى التعزيز، ومهارات يفتقدونها تحتاج إلى التركيز والتطوير والابتكار؛ للرفع من مستوياتهم مهاريًّا بجانب معارفهم.

وأضاف الزاحمي: أن تعليم القنفذة بأقسامه ذات العلاقة ومكاتب التعليم، جاهزة بكل إمكاناتها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاختبارات.

من جهة أخرى قال رئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم القنفذة حسن بن أحمد الفقيه: "اختبارات تعزيز المهارات تأتي من توجه وزارة التعليم المتمثل في تجويد نواتج التعليم وتحسين مخرجات التعليم، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة وقياس مهاراتهم ومعارفهم.. وتركز هذه الاختبارات التي تنطلق بدءًا من يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 1443هـ على قياس المستوى التحصيلي للطلبة بناء على تحصيلهم في العام الدراسي الماضي 1442هـ، وتحرص إدارة التعليم في القنفذة على مشاركة جميع الطلاب والطالبات في الصفوف المستهدفة في أداء اختبارات تعزيز المهارات؛ من خلال حث أولياء الأمور على الاهتمام بمشاركة أبنائهم وبناتهم وصولًا لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاختبارات"؛ داعيًا الله عز وجل التوفيق والنجاح للجميع.

تعليم القنفذة يعلن انطلاق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية