شات جنسي وراء مقتل «سيدة العجوزة» بـ 22 طعنة (تفاصيل)

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كشفت التحقيقات في العثور على جثة ربة منزل في الشارع مصابة بـ 22 طعنة في مختلف جسدها، أن زوجها اعترف بقتلها أمام جهات التحقيق وقال طعنتها في الرقبة والصدر والبطن بسبب سوء سلوكها.

وأضاف المتهم شاهدت شات جنسي بين زوجتي مع شاب المنطقة فقررت التخلص منها، وقالت التحريات أن المجني عليها هي الزوجة الثانية له، وأنه عقب تنفيذ جريمته القي جثتها في الشارع واتصل بالأجهزة الأمنية وانتظر بجوارها حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

كان قسم شرطة العجوزة تلقي من عامل بقتل زوجته والقاء جثتها في الشارع، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة المجني عليها وبجوارها سكين التي استخدمها المتهم في تنفيذ الجريمة

تم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واعترف بتفاصيل جريمته وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيقات وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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