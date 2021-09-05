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كشفت أجهزة وزارة الداخلية 291 جريمة (خطف، قتل، سرقات بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وضبطت (40 تشكيلا عصابيا ضم 118 متهما ارتكبوا 201 حادث، 5418 قطعة سلاح ناري)، فيما تم تغريم 307 ألف شخص لعد إرتداء الكمامات الواقية خلال شهر.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود الحملات خلال شهر أغسطس عن استهداف البؤر الإجرامية بـ«بحيرة المنزلة» بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ومنطقة «السحر والجمال» بمحافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 236 متهم وبحوزتهم 109 قطعة سلاح نارى. كما تم ضبط 128 قضية مخدرات، وتنفيذ 23 ألف حكم قضائى متنوع وضبط 2324 قضية متنوعة، كما تم ضبط وفحص 10172 عنصرا إجراميا.

وأسفرت الحملات بمجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط 1522 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق 18 مديرية أمن بإجمالى مضبوطات 899 قطعة سلاح نارى أبرزها (2 رشاش، جرينوف، 158 بندقية آلية، 125 بندقية خرطوش، 24 مسدس، 589 فرد محلى، وطلقات مختلفة الأعيرة ومواد وأقراص مخدرة متنوعة).

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 4215 قطعة سلاح نارى بحوزة 3550 متهما، أبرزهم: (4 جرينوف، 1 رشاش، 397 بندقية آلية، 580 بندقية خرطوش، 195 مسدس، 3038 فرد محلى، طلقات نارية، 475 خزينة، 6376 قطعة سلاح أبيض). و6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (12مسدس، فرد محلى، 11 بندقية ومسدس ضغط هواء، 14 مسدس صوت، طلقات النارية، أجزاء وأدوات التصنيع). إضافة إلى ضبط 40 تشكيلا عصابيا ضم 118 متهما ارتكبوا 201 حادث.وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 721 متهما بالبلطجة، وبحوزتهم (3 بنادق آلية، 14 بندقية خرطوش، 5 مسدس، 160 فرد محلى، 446 سلاح أبيض)،ونفذت الحملات 2 مليون و218 ألف حكم قضائى متنوع، من بينها 18 حكم بالإعدام و426 حكم بالسجن المؤبد

كما تم ضبط 6021 قضية مخدرات ضبط خلالها 6546 متهم وبحوزتهم 2 طن 592 كيلومخدرات، و207 ألف قرص لعقار الترامادول، و79 ألف قرص مؤثر، و5 مليون و235 ألف قرص لعقار الكيبتاجون و450 كيلولذات المخدر. فضلا عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال20 مركز لعلاج الإدمان غير مرخصة. وضبط 3 قضايا غسل أموال بلغ إجمالي الأموال 29مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات، وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطه ب 393 مليون جنيه.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ( 1221 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و799 ألف مخالفة مرورية متنوعة، و38 قضية مخازن خردة ومسابك 43 ألف قضية تموينية متنوعة من بينهما 55 قضية إستيلاء على أموال الدعم، 362 ألف حالة سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد وتحصيل 289 مليون جنيه، 7 آلاف قضية تهرب ضريبى بقيمه مالية بلغت 9 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 23 مليون جنيه، 66 قضية بمجال مكافحة جرائم «إتجار في النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تعامل في النقد الأجنبى، سوق مال، إختلاس المال العام والإستيلاء عليه، بطاقات إئتمان، إحتيال مصرفى، إستغلال نفوذ،غسل أموال، كسب غير مشروع» بقيمة إجمالية بلغت 389 مليون جنيه، 17 ألف قضية مرافق عامة، 135 قضية أحداث، ). إضافة إلى ورفع «1374 سيارة،544 دراجة نارية» متهالكة ومتروكة بالشوراع على مستوى الجمهورية.كما نجحت جهودة أجهزة الأمن إعادة 14 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 291 حادث (خطف، قتل، سرقات بالإكراه،حريق عمد، إنتحال صفة )بإجمالى 425 متهم.

وأسفرت جهود الداخلية للحد من إنتشار فيروس «كورونا» خلال شهر عن ضبط 30 ألف قضية تموينية، 7 آلاف قضية منع تداول أرجيلة بإجمالى مضبوطات 45 ألف أرجيلة، 307 ألف شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة للمضبوطين جميعا عدا 1359 شخصا تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة). فضلا عن غلق 26 ألف محل مخالف لقرار الغلق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كافة صور الخروج على القانون.