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مدبولي: الأعمال الخيرية هدفها القضاء على الفقر

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مدبولي: الأعمال الخيرية هدفها القضاء على الفقر مدبولي: الأعمال الخيرية هدفها القضاء على الفقر

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قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الأعمال الخيرية هدفها القضاء على الفقر الذي يعد جوهر التحديات، ان العمل الخيري يعمل على نشر التكامل والتضامن في المجتمع.

وتابع مدبولي، في كلمته امام الرئيس عبدالفتاح خلال احتفالية بواب الخير، في العاصمة الإدارية، الدولة عمدت على تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين أحوال المواطنين.

وأكمل العمل الخيري هو الواجب الحقيقي للإنسانية، مشيرًا إلى أنَّ هيئة الأمم المتحدة وضعت هذا التاريخ وحفرته ضمن أجندة الأحداث والمناسبات الدولية لتأصيل أهمية العمل الخيري واستدامته والذي يستقي روافده من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية جنبًا إلى جنب مع حس المواطنة النشطة والفعّالة الذي يجعل المصريين جميعا ينتفضون لمساعدة المحتاجين والتضامن معهم.

المصرى اليوم

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