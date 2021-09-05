طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء يؤدون امتحان اللغة الثانية

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يؤدي طلبة وطالبات الثانوية العامة بشمال سيناء، اليوم الاحد، امتحان اللغة الاجنبية الثانية في ثاني أيام امتحانات الدور الثاني، وسط اجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يؤدي امتحانات الدور الثاني في مختلف المواد الدراسية بالثانوية العامة بشمال سيناء عدد 432 طالبًا وطالبة.

أشار إلى نسبة النجاح في الدور الأولي على مستوي المحافظة بلغت 82%، اذ ان عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 2669 طالبًا وطالبة، نجح منهم 2187 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 432 طالبًا وطالبة، وعدد الطلبة الراسبين 50 طالبا وطالبة.