تسرب مياه بـ"حفائر مكة".. والأهالي أبلغنا منذ 10 أيام ولم نجد تجاوبًا

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هدر مائي وتجمعات وطفوحات تُسبب أوبئة وأمراضًا وتجمعًا للبعوض

اشتكى سكان حي المواركة بالحفائر بمكة المكرمة، من أضرار تسرب المياه الناتج من الشبكة التابعة لشركة المياه الوطنية لنحو أكثر من 10 أيام؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى طفوحات مائية تنساب على طول الشارع، وسط مطالبات بسرعة الإصلاح لمنع الهدر المائي والمسببات المرضية كانتشار البعوض وغيرها من الحشرات.

وقال فيصل الغامدي متحدثًا عن الأهالي إنه تقدم عبر تطبيق شركة المياه الوطنية بتاريخ 24 أغسطس برقم 3280451547، بشكوى رسمية عن تسرب المياه وامتدادها على طول شارع الحي، وحتى الآن لم يتم تجاوب الشركة؛ الأمر الذي قد تسبب في هدر مائي وتجمعات وطفوحات تسبب الأوبئة والأمراض وتجمع البعوض والحشرات؛ مما يؤدي إلى سرعة انتشارها.

وطالب بإصلاح التسرب الذي يسبب الهدر وإعاقة حركة المشاة داخل الحي وأيضًا مسببات مرضية.