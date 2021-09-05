★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر سعر الذهب ، اليوم الأحد، 5 سبتمبر 2021، عودة البورصة للعمل غدا لتحديد مصير التداولات بعدما حقق مكاسب كبيرة يوم الجمعة الماضية، قبل إغلاق البورصة العالمية لقضاء الإجازة الإسبوعية، واستقرت أسعار الذهب عالميا ومحليا عند الأسعار المرتفعة التى تحققت مساء الجمعة، مع توقعات بمزيد من الإرتفاع غدا الإثنين.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا 904 إلى 906 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر تراوحت مابين 792 إلى 794 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا 678 إلى 680 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتراوح سعر الجنيه الذهب مابين 6336 إلى 6352 جنيها.

تترقب أسعار الذهب عالميا، عودة التداولات بالبورصة غدا الإثنين، ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الذهب مع بداية التداولات غدا، بسبب ضعف الدولار والذى ينتظر فى قاع شهرين، بعد اعلان تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، والذى جاء مخيبا للآمال، بالإضافة لصدور معدل البطالة والذى ارتفع إلى 5.4 ٪ وكان متوقعا ألا يتخطى 4 %، مما دفع أسعار الذهب للارتفاع بسبب تدفق أموال المستثمرين نحو شراء المعدن الأصفر، فى ظل توقف المخاوف من اتجاه الإتحادى الفيدرالى نحو تخفيف الدعم الإقتصادى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 806.96 جنيه، وسجلت الاوقية، «الأونصة»، 1،827.46 $.

تلقت دعما من انخفاض الدولار.. اسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

بنوك أمريكية تحدد موعد ارتفاعها.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021