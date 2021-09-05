أخبار عاجلة

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية

Print
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، على اللجان لأداء امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الثانية للعام الدراسي 2020/2021، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة اللجان الإمتحانية وتأمينها والتأكد من جاهزيتها وتهويتها لاستقبال الطلاب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة وتجهيز اللجان والبالغ عددها 23 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمراكز ومدن المحافظة، استعداداً لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، فضلا عن تشكل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلا عن مديرية الصحة، والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع الحالات المرضية، ونقلها فورا لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أنه تم التأكيد على الانتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأعمال التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان الإمتحانية والاستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية، وتوفير سبل الراحة لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين، فضلا عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل وبعد الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة والكمامات الواقية بصفة يومية، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن حفاظا على البيئة والصحة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة

نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج

نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج

رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات

رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات

أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا»

أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا»