رئيس جامعة الإسكندرية يتلقى تقارير رسمية من 9 كليات (تفاصيل)

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استعرض مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، عدد من أنشطة الكليات على مستوى الجامعة، من خلال تقارير رسمية تلقاها من 9 كليات.

وشملت التقرير المقدم من كلية الآداب عن تنظيم محاضرة ثقافية بعنوان «التطور المستقبلي لموانىء البترول والغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط رؤية مستقبلية 2030، محاضرة حول موضوع» الحافظ ابن منصور الألبيري وأثره في الحياة العلمية بالاندلس، والتقارير المقدمة من كلية العلوم عن تنظيم عدة أنشطة تتضمن حملة توعوية بمنطقة ابيس العاشرة عن مكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها حيث تم عقد ورش عمل مصغرة لعدد 65 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6-12 عاما، ودورة تدريبية بعنوان «ادارة المخلفات الخطرة بالصناعة، والمعرض الخيري المصغر لاهداء الطلاب المنتسبين الأسر محدودة الدخل بعض الهدايا من الملابس الجديدة وغيرها تحت شعار» بالتكافل نرتضي «واكد رئيس الجامعة على أهمية تكرار تنظيم معارض خيرية بكافة كليات الجامعة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال مما يحقق التكافل والود بين فئات المجتمع .

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب حول تنظيم عدد من القوافل مثل ( قافلة دار المسنين – قافلة قرية بهيج – قافلة ابو حمص )، والتقرير المقدم من كلية الزراعة عن عقد دورة تدريبية للمهندسين الزراعيين المشتغلين بتجارة مبيدات الآفات، تنظيم ندوة بالكلية بعنوان «النظم الايكولوجية الغابات رئة الأرض ... إلى أين»، ندوة الحياة في ظل مخاطر المخلفات، والتقرير المقدم من كلية التربية عن تنظيم ندوة «الذكاء الاصطناعي بمجال التعليم باستخدام تطبيقات الطابعات ثلاثية الأبعاد»، مقترح إعداد دورات تدريبية لتأهيل المعلمين علميا في مجال (النجارة – الكهرباء – الحدادة ) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس الصناعية .

ووافق المجلس على تفعيل عدد من المراكز والمعامل والعيادات بكلية الطب البيطري وكذلك استعراض عدد من الندوات وورش العمل داخل الكلية، كما استعرض التقرير المقدم من كلية التمريض حول التقدم في ملف مكافحة الإدمان والتعاطي ضمن أنشطة ملف اسكندرية بلا ادمان، والتقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان «تنمية قدرات ميسرات الحضانات»، تقرير عن البرنامج التدريبي على المهارات الأساسية لمعلمة الطفولة المبكرة، والتقرير المقدم من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية عن وضع خطة لتطوير مهارات طلاب الكلية في مجال البورصة والمؤسسات المالية والنظام الضريبي والبنوك، والتقرير المقدم من كلية زراعة سابا باشا عن تنظيم عدد 12 دورة تدريبية خدمية خلال الاجازة الصيفية في تخصصات الكلية المختلفة.