أخبار عاجلة

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

Print
طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي بعد قليل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط اجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تخصيص 340 لجنة سير لعقد امتحانات الثانوية العامة دور ثان، ويبلغ عدد طلاب الدور الثانى نحو 141000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بالشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي ، أدبي).

وتوافد الطلاب على اللجان قبل قليل لإجراء الكشف الحراري والتفتيش بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخري .
وسمحت الوزارة للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي وفقا لقرار أداء الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book علي أن تكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد mcq ويتم الإجابة من خلال البابل شيت والذي يتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة

"القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة

"المسحل" يهنئ "القاضي" بالثقة الملكية الكريمة لتعيينه نائباً لوزير الرياضة

"المسحل" يهنئ "القاضي" بالثقة الملكية الكريمة لتعيينه نائباً لوزير الرياضة

"القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة

"القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة

"المسحل" يهنئ "القاضي" بالثقة الملكية الكريمة لتعيينه نائباً لوزير الرياضة

"المسحل" يهنئ "القاضي" بالثقة الملكية الكريمة لتعيينه نائباً لوزير الرياضة