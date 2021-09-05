وكيل صحة الشرقية يهنئ متدربي الزمالة الأوائل علي الجمهورية

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هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، متدربي طب الأسرة بالزمالة المصرية الأوائل بمحافظة الشرقية، والذين حصلوا على المركز الثاني والسادس على مستوي الجمهورية، في امتحانات الجزء الرابع من تخصص طب الأسرة، حيث حصلت الطبيبة أسماء سمير مصطفي على المركز الثاني، والطبيبة أميرة ماهر عبدالظاهر على المركز السادس، على مستوي الجمهورية، متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح والتقدم، والإرتقاء بالمستوي التدريبي في مختلف التخصصات الطبية بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على دعمها المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ودعمها الكامل لبرنامج الزمالة المصرية، لرفع كفاءة أداء الأطباء والمستوي العلمي والفني لهم، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.