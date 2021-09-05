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فلكية جدة: انتشار جديد للبقع الشمسية.. رصدت صباح اليوم

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فلكية جدة: انتشار جديد للبقع الشمسية.. رصدت صباح اليوم فلكية جدة: انتشار جديد للبقع الشمسية.. رصدت صباح اليوم
وجدت 4 مجموعات منها ويحدث للمرة الثانية منذ شهر يوليو الماضي

فلكية جدة: انتشار جديد للبقع الشمسية.. رصدت صباح اليوم

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه رصد صباح اليوم الأحد 05 سبتمبر 2021 وجود أربع مجموعات من البقع الشمسية في وقت واحد على سطح الشمس، وهذا يحدث للمرة الثانية منذ شهر يوليو الماضي.

وأضاف: إن الانتشار المفاجئ للبقع الشمسية علامة على قوة الدورة الشمسية الجديدة 25، والخروج من حالة الحد الأدنى العميقة للغاية للدورة السابقة، وعلى ما يبدو أن هذه الدورة الشمسية تسير قبل موعدها المحدد، حيث أشارت توقعات علمية سابقة أنها ستبلغ ذروتها في عام 2025، لكن مثل حالات الانتشار هذه تدعم الفكرة القائلة إن الحد الأقصى لنشاط الدورة الشمسية يمكن أن يحدث مبكراً بعام.

وتابع: الدورة الشمسية الجديدة بدأت في النصف الثاني من عام 2020 ولوحظ خلال الأشهر الماضية زيادة في النشاط على الشمس بشكل مطرد، وهناك اعتقاد بأنها ستكسر ضعف النشاط الشمسي الذي رصد خلال الدورات الأربع الماضية، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية يمكن أن تصل ذروتها في عام 2024.

وأردف: الآن ستبدأ مراقبة زيادة عدد البقع الشمسية تدريجيا فيما تبقى من هذا العام 2021 وخلال العام المقبل 2022، عندها ستتم معرفة ما إذا كانت الدورة الشمسية 25 ستتوافق مع التنبؤات أو تفعل شيئاً مختلفاً تماماً، فلا يزال توقع الدورة الشمسية علماً ناشئا، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين.

واستطرد: إن التنبؤ بنشاط الدورة الشمسية يعطي فكرة تقريبية عن تكرار عواصف الطقس الفضائي بجميع أنواعها، من الاضطرابات الراديوية إلى العواصف الجيو مغناطيسية والعواصف الإشعاعية الشمسية، ويتم استخدام تلك التنبؤات من عدة جهات لتحديد التأثير المحتمل للطقس الفضائي في السنوات القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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