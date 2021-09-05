خبير بيئة : أزمة المانجو دليل على اختفاء الخريف والربيع والسر في تغير المناخ

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كشف الدكتور مجدي علام رئيس الإتحاد العربي للشباب والبيئة والخبير الدولي في شؤون البيئة عن أن التقارير الدولية المعنية بتغيرات المناخ تشير إلى أنه في حالة انفلات قدرة العالم على السيطرة على الانبعاثات الحرارية على كوكب الأرض فسوف يختفي فصلي الخريف والربيع ويبقي فصلان هما الصيف والشتاء، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى وجود موسمين زراعيين بدلا من 4 مواسم.

وأضاف «علام»، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقية الذي نظمته نقابة الزراعيين واتحاد الزراعيين الأفارقة ان الخطورة تكمن في حدوث اضطرابات مفاجئة ومتقطعة وهي حدوث موجات باردة صيفا وآخري حارة شتاء مما يهدد إنتاجية المحاصيل الزراعية وتؤثر سلبيا على تعرض الدولة لحالة من انعدام الأمن الغذائي، موضحا أن خسائر مصر الموسم الحالي من إنتاج المانجو هو نتاج لتعرض البلاد لهذه الظاهرة التي تسببت في تدهور إنتاجية المانجو في مساحة 8 الآف فدان.

وكشف الخبير الدولي في شؤون البيئة عن إن معظم التوقعات تشير إلى أن هناك 5 محاصيل زراعية في مصر سوف تتأثر من ظاهرة التغيرات المناخية والانقلاب الحراري، وسوف تتضرر هذه المحاصيل من تأثير الظاهرة على إنتاجيتها وخاصة محاصيل القمح والذرة وستقلل من انتاجيتها بينما التأثير الإيجابي الوحيد لصالح زراعة القطن بزيادة في إنتاجية المحصول وعدم تأثره بارتفاع درجات الحرارة.

ولفت «علام»، إلى أن مساهمة مصر في رفع درجة حرارة الأرض ضئيلة جدا، حيث لا يزيد حجم إنبعاثات دول القارة الافريقية عن 4% فقط من الانبعاثات العالمية المتسببة في تسخين الكرة الأرضية، موضحا ان التقارير الرسمية التي صدرت من السكرتارية الدولية لتغير المناخ تشيرا إلى انه من المتوقع ان ترتفع درجة حرارة الارض عند 1.5 درجة في 2025.

وأشار الخبير الدولي في البيئة إلى أن التوقعات تشير إلى أن 12 دولة على مستوى العالم من ضمنهم مصر فيها سوف تتأثر دلتاوات الانهار بها واحتمالية تعرضها لارتفاع منسوب البحار أمامها وتداخل مياه البحر مع مياه هذه الأنهار بسبب ذوبان الجليد في القطب الشمالي، وهو ما يعني الفلاح في منطقة «مطوبس» بمحافظة كفر الشيخ سوف يدفع ثمن ذوبان الجليد في القطب الشمالي وذلك لان شركات البترول الامريكية والانجليزية والاوروبي ساهمت في رفع درجة حرارة الأرض الناتج إلى مساهمات هذه الشركات في رفع درجة حرارة الأرض رغم انه لأول مرة هذا العام يقوم الاتحاد الاوروبي بخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.

ولفت «علام»، إلى من الاخبار الجيدة أن البحر الاحمر سيكون من اقل البحار المتأثرة بالتغير المناخي، موضحا ان مصر اعتمدت على تبني سياسات واقعية تخدم الاقتصاد الأخضر وتساهم في التوجه نحو إستخدام الطاقة المتجددة، موضحا إنه عندما أعلن الرئيس السيسي عن السيارات الكهربائية فهى ليست توفير للطاقة فقط ولكن من اجل التكيف مع المناخ واللجوء للتكنولوجيا النظيفة كما يحدث من تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة في محافظة البحر الاحمر لتوليد الكهرباء بإستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .