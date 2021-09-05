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تدين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي كان آخرها اطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) وصاروخ باليستي بإتجاه المنطقة الشرقية ومدينة نجران في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، والتي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية وقوات التحالف- بحمد الله- من اعتراضها وتدميرها.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس اليوم الاحد: «إذ تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية، وتستهدف بها المدنيين الأبرياء والبنية التحتية المدنية وترمي من خلالها إلى زعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة».

وأضاف البيان :«ان ما يحدث ممارسات عدوانية متعمدة ومنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومقوضة لجهود الأمم المتحدة في اليمن وفرص التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع الدائر فيها، فإنها تؤكدضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية التي تعد جرائم حرب شنيعة، كما تجدد مساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أراضيها ومنشآتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها»