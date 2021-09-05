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الآن .. فتح باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر

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الآن .. فتح باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر الآن .. فتح باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر

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قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد حتى نهاية يوم 30 سبتمبر 2021.

وبدأت كليات جامعة الأزهر في تلقي طلبات التحويل بين كليات جامعة الأزهر لعام 2021/ 2022، اعتبارًا من يوم السبت 4 سبتمبر وحتى يوم 30 سبتمبر 2021.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بإمكانية الطلاب الباقين للإعادة في الفرق الأولي والإعدادية في كليات الجامعة التحويل ونقل قيدهم إلى كليات الجامعة الأخري داخل المنطقة الجغرافية.

وأضاف «الشربينى» بأنه يشترط حصول الطالب على الحد الأدني لمجموع الدرجات في الكلية التي يرغب في التحويل إليها في عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يجوز نقل الطلاب من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى بشرط ألا يكون ليس لها نظير في ذات المنطقة الجغرافية، مع الحصول على الحد الأدني اللازم للالتحاق بالكلية في نفس عام الحصول على الثانوية الأزهرية.

وأضاف «الشربينى» أنه يجوز التحويل بين كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان والعلوم والصيدلة والهندسة الزراعية، والزراعة بشرط الحصول على تقدير ممتاز، وكذلك حصول الطالب على الحد الأدنى لدرجات الكلية في عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى موافقة عميدي الكليتين، مع اعتماد الموافقة من رئيس جامعة الأزهر.

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