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بواقع 288 برنامجًا.. تعليم مكة يطلق الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول

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بواقع 288 برنامجًا.. تعليم مكة يطلق الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول بواقع 288 برنامجًا.. تعليم مكة يطلق الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول
لتحسين استقطاب شاغلات الوظائف التعليمية وتأهيلهم وتطويرهم والاهتمام بالأداء

بواقع 288 برنامجًا.. تعليم مكة يطلق الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة التدريب والابتعاث (بنات)، الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ بواقع 288 برنامجًا تدريبيًّا مهنيًّا تطويريًّا، شملت 62 برنامجًا من قِبَل إدارة التدريب والابتعاث، و226 من قِبَل إدارات التعليم والمكاتب تحت إشراف مديرة الإدارة الدكتورة جميلة الرويثي.

ويهدف البرنامج إلى تحسين استقطاب شاغلات الوظائف التعليمية وتأهيلهم وتطويرهم والاهتمام برفع مستوى الأداء المهني عن بُعد لشاغلي الوظائف التعليمية، مع تحسين وتطوير البيئة التربوية والتعليمية في المدارس بمختلف مراحلها، وربط شاغلي الوظائف التعليمية بمستجدات الفكر التربوي التعليمي، وتطبيقات على مستوى العمليات التدريسية والتعليمية بشكل عام والتخصص العملي بشكل خاص، كما تهدف الدورات إلى إعداد شاغلي الوظائف التعليمية لمتطلبات التطوير والتغيير التي تتبناها وزارة التعليم على مستوى الميدان التربوي في الظروف الراهنة لجائحة كوفيد-19.

وركزت الخطة على 8 مسارات للقيادة المدرسية، والطفولة المبكرة، والبرامج التخصصية المهنية، والاختبارات الدولية، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والبرامج التربوية، والتعليم عن بُعد، بالإضافة إلى المكاتب وإدارات التعليم بشكل يخدم ويحسّن الممارسات للتدريس عن بُعد.

كما تطرقت الخطة للعديد من البرامج التربوية والتقنية الملائمة لمتطلبات الميدان التربوية والتعليمية والتقنية بواقع 2306 ساعات تدريبية خلال 596 يومًا بما يتوافق مع التقويم الدراسي الجديد الذي أقرته وزارة التعليم للعام 1443هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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