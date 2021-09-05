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la casa de papel season 5.. نتفليكس تحدد عرض الجزء الثاني للموسم الخامس

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la casa de papel season 5.. نتفليكس تحدد عرض الجزء الثاني للموسم الخامس la casa de papel season 5.. نتفليكس تحدد عرض الجزء الثاني للموسم الخامس

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أتاحت Netflix للمشاهدة المدفوعة على الانترنت الجزء الثانى من الموسم الخامس والأخير من المسلسل الإسباني la casa de papel يوم 3 ديسمبر المقبل. وتم عرض مسلسل la casa de papel الجمعة 3 سبتمبر 2021 عبر منصة نتفلكس في مختلف الدول العربية .

وبدأ الجزء الأول من الموسم الخامس بوصول المحققة القوية «سييرا» إلى المكان الذي يوجد فيه «البروفيسور» وتقييدها له ثم اقتحمت قوة من الجيش البنك الإسباني لمواجهة الفرقة ثم ماتت «طوكيو» من أجل الفريق وضحت بنفسها .

تبدأ أحداثه بعد احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة ويتم القبض على البروفيسور من قِبل «سيرا» وللمرة الأولى ليس لديهم خطة للهرب

المسلسل الذي نال شهرة دولية كبيرة تميز بالعديد من المشاهد والاكسسوارات، بجانب أجواءه المثيرة ومشاهد الصراعات بين أبطاله باستخدام الأسلحة ،إلى جانب البدل الحمراء التي ارتداها أفراد العصابة، على مدى حلقات المسلسل في مواسمه الأربع السابقة.

البدلة الحمراء كانت موجودةً منذ البداية، ومنذ النسخة الأولى من السيناريو،بحسب «أليكس بينا» مبدع المسلسل الذي قال في تصريحات له: «دائماً ما نبحث عن الأيقونات، يجب أن تصنع لنفسك شعاراً مميزاً بشكل ما، وأن تكون لك هويتك وبصمتك الخاصة»، وتابع: «تم اتخاذ قرار تقليل الألوان الأساسية الأخرى خلال المسلسل لإبراز اللون الأحمر».

المصرى اليوم

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