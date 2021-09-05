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نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:40 صباحاً
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:25 صباحاً
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا»
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:25 صباحاً
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:25 صباحاً
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:17 صباحاً
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:17 صباحاً
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:17 صباحاً
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:17 صباحاً
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:17 صباحاً
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور)
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 02:11 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الرئيس الأمريكي يتفقد المناطق الأكثر تضررا جراء إعصار "إيدا"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 05 سبتمبر 2021 09:14 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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