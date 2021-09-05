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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم ويستمر الانخفاض حتى نهاية الأسبوع، ويكون الطقس غدًا شبيهًا جدًا بحالة الطقس اليوم.

تنخفض درجات الحرارة اليوم فى القاهرة والإسكندرية وأسوان والعديد من المدن فى مصر عن حالة الطقس أمس، كما تنخفض درجات العظمي لتكون درجة الحرارة الأعلى في مصر اليوم 42 درجة بدلاً من 43 درجة أمس.

تتوقع الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات.

ويكون الطقس اليوم رغم وجود انخفاض طفيف فى درجات الحرارة حارًا رطبًا علي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، ومائلا للحرارة رطبا في السواحل الشمالية، ويستمر شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويستمر معتدل الحرارة ليلاً على جميع أنحاء مصر.

يستمر البحر المتوسط معتدلا اليوم ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 مترًا، واتجاه الرياح يكون شمالي غربي.

وتظل حالة البحر الأحمر بين معتدل ومضطرب، والموج يتراوح بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة اليوم عن أمس بمقدار طفيف على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في أبوسمبل 42-31، أسوان 42-30، إدفو 42-30، الأقصر 42-26، سيوة 34-20، الفيوم 34-25 درجة.

وتكون في بني سويف 34-25، شلاتين 41-28، حلايب 38-27، الوادي الجديد 39-27، أسيوط 36-23، المنيا 35-22، قنا 41-26، سوهاج 37-23 درجة.

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة وتكون العظمي 33 والصغري 25 بينما تكون المحسوسة 25 درجة، بانخفاض درجة واحدة للعظمي والمحسوسة عن أمس.

وتنخفض درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية اليوم لتصبح العظمي 30 والصغري 25 والمحسوسة 33 بانخفاض درجة واحدة للعظمي والمحسوسة عن أمس.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في دمنهور 33-24، بورسعيد 31-26، العريش 31-25، مطروح 29-24، الطور 34-26، شرم الشيخ 38-29، السلوم 30-22، طابا 34-25، رفح 30-24 درجة.

وتكون في شبين الكوم 34-26، المنصورة 33-25، الإسماعيلية 34-24، طنطا 34-24، السويس 33-25، الغردقة 37-28، بلطيم 30-24، دمياط 31-26 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة فى القاهرة والإسكندرية

توقعات الطقس غدًا في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا شبه متطابقة مع حالة الطقس اليوم، وتستمر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وتكون متوسطات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري غدًا 33 والمحسوسة 35.

وتكون في جنوب الصعيد 41-42، وفي شمال الصعيد 36-38، وفي السواحل الشمالية 30-33، أما فى جنوب سيناء 37-40 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة هذا الأسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع وتكون في القاهرة الوجه البحري الثلاثاء 33 للعظمى و35 للمحسوسة، والأربعاء والخميس 34-36، والجمعة 33-35 للعظمى والمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية الثلاثاء 30-33، وترتفع الأربعاء إلى31-34، وتكون الخميس والجمعة إلى30-33 درجة.

وتكون في جنوب سيناء الثلاثاء إلى 36-39، وترتفع الأربعاء إلي 37-40، وتصل الخميس إلي 38-41، وتنخفض الجمعة إلي 37-40 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد من الثلاثاء 35-37، والأربعاء 36-38، والخميس 37-39، والجمعة 36-39 درجة.

ويتوقع أن تكون فى جنوب الصعيد تكون الثلاثاء إلى 41-42، والأربعاء إلى 42-43، والخميس 42-42، وتصل الجمعة إلي 41-43 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة فى القاهرة والإسكندرية

أحوال الطقس والبحر هذا الأسبوع

تفاصيل حالة الطقس خلال 6 أيام

تقرير حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام