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يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية بالمحافظات

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السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية بالمحافظات يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية بالمحافظات

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يتفقد الرئيس عبدالفتاح صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوي الجمهورية وذلك في اطار احتفالية ابواب الخير.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا بالعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

المصرى اليوم

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