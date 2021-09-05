«قيدهن بالجنازير والسلاسل».. التفاصيل الكاملة لتعذيب «أبكم» لبناته الثلاث بالإسماعيلية

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في واقعة غريبة وصادمة، قام تاجر من ذوي الاحتياجات الخاصة بتعذيب بناتة وتقييدهم بشكل مستمر، والأب يدعي «حامد. ع» في العقد الرابع من العمر من ذوي الإحتياجات الخاصة (أبكم) مقيم بمنطقة الكيلو 11 التابعة لدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

واعتاد الأب على التعدي بالضرب والتعذيب وتقييد بناته الثلاث دنيا وشيماء وحنين بشكل مستمر مما أضطر اثنتين منهم للهروب إلى أحد الجيران (صاحب سوبر ماركت) لإنقاذهن من التعذيب على يد والدهن بعد أن هربت والدتهن إلى أهلها بمحافظة الشرقية مصطحبة احدى بناتها رضيعة في عيد الاضحي.

وعلى الفور تحركت قوة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية إلى عنوان الأب الكائن بعزبة المنشار بالكيلو11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية تم القبض عليه بعد تحرير أحدى بناته التي وجدت بالفعل مقيدة بالحبال والسلاسل في الرقبة واليد والقدمين ومتأثرة بالتعذيب، وتولت نيابة مركز الإسماعيلية التحقيق مع الأب وتم تسليم الفتيات إلى مديرية التضامن بالإسماعيلية تمهيدا لإيداعهن في دار الرعاية الإجتماعية استكمال الإجراءات اللازمة حول الواقعة.



كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإجراء حوار مع طفلتين مضمونه قيام والدهما بتقييدهما بالسلاسل الحديدية وتعذيبهما، وتمكنهما من الهرب من المنزل واللجوء لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإجراء حوار مع طفلتين ومضمونه قيام والدهما بتقييدهما بالسلاسل الحديدية وتعذيبهما، وتمكنهما من الهرب من المنزل واللجوء لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية»

وأضافت: «بالفحص تبين قيام والدهما (تاجر، مقيم بدائرة مركز الإسماعيلية «من ذوى الإحتياجات الخاصة») بتقييد بناته الثلاث والتعدى عليهن بالضرب، وقد تمكنت إثنتين منهن من الهرب،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم تحرير نجلته الثالثة، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بهدف تأديبهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

تفاصيل الجريمة



ألقي ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية،، القبض على تاجر، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على أطفاله وجميعهن من البنات، وتقييدهن بجنازير حديدية، في إحدى القرى التابعة لمركز الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الإسماعيلية الضواحي، يفيد قيام أب، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أبكم، بالاعتداء على بناته بالضرب والتعذيب، وحبسهن وتقييدهن بالجنازير.



وتوجهت قوة أمنية إلى منزل المتهم، ويُدعى «حامد ع.»، في الثلاثينيات من العمر، بناحية منطقة «الكيلو 11»، التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وتحرير الفتيات، وقالت مصادر أمنية إن إحدى بنات المتهم تمكنت من الفرار من المنزل، واستغاثت بالجيران، بسبب اعتداء الأب المتكرر عليها وعلى شقيقاتها.



وقالت «دنيا»، إحدى الفتيات المجني عليهن، إن والدها كان يقيدها هي وشقيقاتها بالجنازير الحديدية داخل المنزل، ويمنع خروجهن نهائياً.

وأضافت الطفلة أن والدها اعتاد ضربها وشقيقاتها، وقام بقص شعرها، ما عرضها للتنمر بين زملائها في المدرسة، مشيرةً إلى أن والدتها تركت المنزل، وتوجهت إلى منزل أسرتها، بسبب اعتداء الأب المتكرر عليها، منذ عيد الأضحى الماضي، ولم تعد إلى المنزل منذ ذلك الحين.

وأوضحت الطفلة أنها حاولت إنقاذ باقي شقيقاتها، من خلال التوجه إلى الجيران والاستغاثة بهم، وطلب إبلاغ الشرطة، لمحاولة تحرير شقيقاتها، خاصةً وأنهن يتعرضن لاعتداء مستمر من الأب، مشيرةً إلى أن والدها هدد بقتلهن أكثر من مرة.