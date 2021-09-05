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لليوم الثاني تواصل أعمال منتدي المهندسين الزراعيين الأفارقة بالغردقة

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لليوم الثاني تواصل أعمال منتدي المهندسين الزراعيين الأفارقة بالغردقة لليوم الثاني تواصل أعمال منتدي المهندسين الزراعيين الأفارقة بالغردقة

لليوم الثاني تتواصل أعمال منتدي اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والاتحاد العربي للشباب والبيئة للبيئة الساحلية تحت عنوان «التغيرات المناخية والبيئة الساحلية»، وذلك برعاية وزارات الزراعة والبيئة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر التي، بمشاركة 300 خبير مصري وعربي وأفريقي وبحضور الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الأمين العام لاتحاد المهندسين الأفارقة.

وتشمل أعمال المنتدى اليوم الاحد ندوة علمية حول تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر والذي يضم عددا من الدول الافريقية والعربية، في إطار توعية الشباب الأفريقي بأهمية التعاون على المستويين الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة آثار هذه الظاهرة على البيئة البحرية وتنفيذ برامج من شأنها التكيف مع مخاطرها عبر حزمة من البرامج للحد منها، خاصة ان الظاهرة تهدد العالم وتؤثر بشدة على الكائنات البحرية والشعاب المرجانية

كما يناقش المؤتمر دور الحكومات والمنظمات غير الحكومية في المحافظة على بيئة البحر الأحمر في خليجي السويس والعقبة وخليج عدن جنوبا واستعراض التحديات الطبيعية التي تواجه حماية البيئة البحرية بمحافظة البحر الأحمر،كما سيتم استعراض خطط للحد من وصول أية ملوثات إلى مياه البحر الأحمر والتوسع في برامج الحد من ظاهرة التصحر التي تهدد عددا من المناطق على ساحل البحر الأحمر بسبب الرعي الجائر على امتداد هذه الشواطئ. ودور الشباب الأفريقي والعربي في تنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة غابات المانجروف على السواحل الغربية والشرقية للبحر الأحمر، وان هذه البرامج تساهم في الإستفادة من غابات المانجروف في إعادة التوازن البيئي في المنطقة.

المصرى اليوم

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